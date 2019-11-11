15 عامًا على رحيل ياسر عرفات.. مسيرة مقاومة وجهاد حتى الاستشهاد

قال القيادى بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين إن الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد القائد ياسر عرفات الذى حمل القضية الفلسطينية، وجاب بها العالم متوشحا بكوفيته السمراء وعلم فلسطين، ليوصل رسالة للعالم أجمع بأن هناك شعبا يعيش تحت الاحتلال، فكان رجل الحرب والسلم، وصنع مستقبلا فلسطينيا ووضع ثوابت لا يمكن لأحد التنازل أو التخلى عنها.



وأضاف الحرازين فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بمناسبة ذكرى استشهاد الراحل عرفات، التى تحل علينا اليوم، أن ياسر عرفات الذى قاد العمل النضالى الفلسطينى ورفاقه من خلال حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، مثّل حالة من الرموزية والزعامة الأممية للشعب الفلسطينى ولكافة أحرار العالم فهو الذى حمل غصن الزيتون والبندقية فى الأمم المتحدة، وهو من قاد معارك النضال ومن صنع السلام بعقليته الفذة التى حازت على إعجاب العدو قبل الصديق.



ووصف الحرازين عرفات بأسطورة شعب يكافح ويناضل ويحمى المقدسات والهوية، بدأ حياته مناضلا طلابيا وثائرا وطنيا وقوميا، أسس مع رفاق دربه حركة التحرير الوطنى الفلسطينى فتح قائدة ورائدة النضال الوطنى وواجه الاحتلال ودافع عن الأرض والهوية، متابعا "ياسر عرفات ثورة المستحيل رسم سياساته الوطنية التى تخدم القضية وتحميها من الضياع وقاد مرحلة العودة للوطن بسلاحه وأسس السلطة الوطنية ليهدم الحلم الصهيونى بدولة إسرائيل الكبرى وبدأ ببناء ووضع أسس الدولة ومن حوله رفاق دربه ولكن وقف صلبا مدافعا عن حق شعبه بالحرية، فرفض إجراءات الاحتلال واعتداءتهم وتلكؤهم بتنفيذ الاتفاقيات حتى أصبح ندا قويا أرهب قادة الاحتلال فكان القرار بالتخلص منه أو المهادنة معهم، فقال مقولته الشهيرة يريدونى أسيرا أو طريدا أو جريحا وأنا أقول لهم شهيدا شهيدا فنال الشهادة.



وأكد الحرازين أن عرفات ترك فى قلب ووجدان كل فلسطينى ياسر عرفات فأصبح خالدا وأيقونة نضالية تحيى الجماهير ذكرى استشهاده وتجدد له العهد فى كل عام، لذلك تحرص الجماهير على إحياء هذه الذكرى لترسل رسالة للعالم بأن ياسر عرفات لم يمت، فهو شهيدا خالدا والشهداء لا يموتون بل أحياء عند ربهم يرزقون وفى قلوب شعوبهم وذاكرة كبارهم وصغارهم.



وتابع الحرازين، وأمام تجلى هذه الذكرى التى تمر والقضية الفلسطينية بأصعب مراحلها السياسية بعد الانحراف والانحياز الأمريكى لدولة الاحتلال إلا أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن يواجهون العواصف العاتية ويقفون بصلابة الموقف وعدم الخوف من المصير فهم الأمناء على إرث ياسر عرفات.