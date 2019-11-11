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معتز القيعى يُصحح شائعة أفضلية التمرين على معدة فارغة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 01:09 ص
معتز القيعي
معتز القيعي
غادة موسى
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ممارسة الرياضة على معدة فارغة، هل هي عادة صحية أم مضرة؟ ما هي التمارين التي يمكن ممارستها على معدة فارغة؟ وما هي شروط ممارستها لتجنب المخاطر الصحية؟ هذا ما سيوضحه معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، في السطور التالية.

ممارسة التمارين الرياضية على معدة فارغة ليست عادة صحية كما يشاع، وقد تكون خطرة لدرجة أنها قد تؤدي إلى الوفاة كما حدث مع أحد قصص الوفيات المفاجئة، حيث نقل عن صحف إسبانية أن سبب الوفاة المفاجئة لأحد الأشخاص كان الهبوط الحاد في الدورة الدموية بعد ممارسة الرياضة بدون تناول أي أطعمة غذائية أو مشروبات سكرية، وهو ما أدى إلى إصابته بهبوط حاد بعد المجهود الكبير الذى بذله قبل النوم بساعات، وهو ما أثر على قلبه بشكل مفاجئ وأدى إلى وفاته.

-لذلك فإنه يفضل أن يكون التمرين تحت إشراف مدرب متخصص ويفضل تناول وجبة قبل التمرين تحتوي على سكريات وكربوهيدرات مثل الموز أو التمر أو عسل النحل.

-إذا كان لابد من التمرين على معدة فارغة، كما في حالة الصيام فلابد من الالتزام بالتعليمات الآتية:-
1- أن يكون موعد التمرين قبل الإفطار بساعة أو ساعة ونصف على الأكثر لتجنب الدخول في الجفاف وخطورة نقص السوائل في الجسم.
2- أن لا تزيد مدة التمرين عن ساعة.
3- ممارسة تمارين الكارديو فقط مثل المشي والدراجة والأوربتراك وتجنب ممارسة تمارين المقاومة بأوزان على معدة فارغة.
4- التوقف عن التمرين فورا في حالة الشعور بالإعياء أو الدوخة.
5- تناول وجبة مكونة من البروتين والكربوهيدرات بعد التمرين.
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