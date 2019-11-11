تجديد حبس متهمة بمشاركة جماعة إرهابية 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس الأحد، تجديد حبس "رانيا. ج" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة، لاتهامها بمشاركة جماعة ارهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



ووجهت النيابة العامة للمتهمة في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.