حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 11 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الدلو قالت:

مهنيًا: لا يناسبك القمر المكتمل من الثور لذلك لا تجازف لأنك تفتقد الحصانة والحماية، ابتعد عن إثارة المشاكل وتجنب الوجود في أماكن صاخبة، واحم نفسك من الأفكار السود فأنت سريع التأثر وضعيف المعنويات.

عاطفيًا: تستعيد علاقتك الجيدة بالحبيب بعد زوال أسباب سوء التفاهم الأخير، لكن من المستحسن عدم إثارة المواضيع الحساسة.

صحيًا: حذار الإرهاق، إنه واحد من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها هذا اليوم، فلا تتعب نفسك وفكر في المسؤوليات المتوجبة عليك تجاه عائلتك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.