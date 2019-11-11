حظك اليوم.. برج القوس الإثنين 11 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج القوس قالت:

مهنيًا: تستفيد من نوعية الوقت الثمين في هذا اليوم المميز فلا تقف مراقبا قطار الحظ يمر بالقرب منك دون أن تتحرك

عاطفيًا: تجد نفسك قريبًا مضطرًا إلى تنفيذ الوعود التي قدمتها إلى الشريك، وإن كان بعضها يسبب لك الإحراج.

صحيًا: تقاوم بشراسة شهيتك المفرطة وتحاول لجمها لتطبيق التعليمات الخاصة ببرنامجك الغذائي.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

