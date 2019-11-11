حظك اليوم.. برج السرطان الإثنين 11 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج السرطان قالت:



مهنيًا:ترتاح بعد يومان من الضغوطات لذلك توقَّع ازدهارًا يأتي عن طريق اتصالاتك وعلاقاتك العامة.



عاطفيًا: تتاح لك فرصة مناسبة لإدخال تغيير إيجابي على حياتك العاطفية نظرًا إلى أهمية الارتباطات والمسؤوليات.



صحيًا: العمل أكثر من الوقت المحدد يصيبك بإرهاق ويحتم عليك التخفيف قدر المستطاع، حاول التوجه إلى أحد الأندية الرياضية والقيام بحمام بخار فهو يريحك تمامًا.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.