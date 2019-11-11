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توك شو

"الوزراء" يكشف رد صادم من والد مريم مريضة السرطان بعد تهريبها

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 12:34 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء كلف مستشاره الطبي بالإشراف على علاج الطفلة مريم، من السرطان على نفقة الدولة، حيث إنها مصابة بورم كبير على العين، لكنهم فوجيء بالأم اصطحبت ابنتها خارج المستشفى وهربت.

وأضاف "يونس"، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الأطباء دخلوها المستشفى وبدأت مراحل العلاج، وإجراء تحاليل كاملة، وأعطوها بعض المقويات لأنها تعاني من هذال شديد، لكن الأم هربتها".

ولفت إلى أن أحد الأطباء توصل لوالد الطفلة، والذي رد عليه: "والدتها تعبانة، ومش فاضيين كل شوية"، ثم أغلق الخط".

وأردف: "لو والدتها تعاني من أي مرض الدولة متكفلة بعلاجها".

وطالب "أديب"، الدولة حماية البنت من أهلها، قائلًا: "يمكن أمها مش عايزة البنت تتعالج لأي سبب، يجب أن تحمي الدولة البنت من أهلها".

يذكر أن عدد من القنوات الفضائية تداولت أخبارة الطفلة مريم والمصابة بورم كبير في المخ، ولم تجد مستشفى يمكن علاجها فيها.
     
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