سماع مرافعة دفاع المتهمين في "اقتحام قسم التبين".. غدًا

تستمع محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الاثنين، لمرافعة دفاع المتهمين من 1 لـ 10 بحسب قرار الإحالة في إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم التبين".



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة، سكرتارية أحمد مصطفى.



كانت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، ألغت أحكام السجن على 47 متهمًا وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.