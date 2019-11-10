"أوكا وأورتيجا" يقدمان قصة حياتهما في مسلسل 30 حلقة

قرر ثنائي أغاني المهرجانات "أوكا وأورتيجا" تقديم مسلسل مكون من ثلاثين حلقة عن رحلة صعودهم إلى قمة أغاني المهرجانات بداية من ستوديو المطرية.



ويتضمن المسلسل كواليس ومواقف تم رصدها على مدار مشوارهم الغنائي، وعلمت "الدستور" أن أوكا وأورتيجا قرر أن ينتجا المسلسل على نفقتهما الخاصة وطرحه يناير المقبل "أون لاين" على إحدى منصات الديجتال، ويحمل المسلسل اسم «يوم ويوم مع أوكا وأورتيجا».



شارك أوكا وأرتيجا في أكثر من تجربة فنية خاصة في عام 2013، وقدما أولي بطولاتهم السينمائية من خلال فيلم حمل اسم فرقتهم "8%" ثم في عام 2014 قدما بطولة سينمائية أخرى وهي «4 ورقات كوتشينة».



يذكر أن أوكا وأورتيجا يحضران لإصدار أغنية جديدة الأسبوع المقبل.