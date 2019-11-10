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عالم

ترامب: محادثات التجارة مع الصين تمضي ببطء

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:19 م
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح قبيل توجهه إلى ولاية ألاباما، إن محادثات التجارة مع الصين تمضي قدما ولكن ببطء.

وذكر ترامب، أن الصين ترغب بهذه المباحثات، أكثر مما يرغب هو بها. وقال ترامب: "الكثير من التقارير غير صحيحة" حول التعريفات الجمركية، ولكنه لم يقدم أي توضيح.

وتابع الرئيس الأمريكي القول: "الصين ترغب في عقد صفقة، ولكن يجب أن تكون الصفقة صحيحة.

ولدى تحدثه عن إجراءات "المساءلة، قال ترامب: "يجب أن تكون الجلسات علنية". وأكد أن البيت الأبيض، سينشر نسخة من اتصال آخر مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، جرى في إبريل، وأشار إلى أن ذلك قد يجري يوم الثلاثاء المقبل.

ونوه ترامب، بأنه سيشارك يوم الاثنين في مسيرة بمدينة نيويورك بمناسبة يوم المحاربين القدامى.
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