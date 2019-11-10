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استشاري: المسكنات تؤدي للإصابة بجلطات القلب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:18 م
القلب
القلب
سناء إسماعيل
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قال الدكتور جمال شعبان، استشاري قلب وأوعية دموية، إن المكملات الغذائية التي يتناولها الشباب في الجيم، قاتلة لأنها تسبب تصلب في الشرايين، وتؤدي لانتفاخ كاذب في العضلات.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e": "هناك فرق في التضخم الفسيولوجي في العضلات الهيكلية وعضلات القلب، والتضخم الفسيولوجي الذي تسببه المكملات الغذائية هو تضخم كاذب، والتضخم الطبيعي في عضلة القلب عندما يزيد عدد الخلايا لابد أن الشعيرات الدموية والشرايين التاجية التي تغذيها تنمو بشكل متوازي لها".

وتابع: "أما المكملات العذائية، فالعضلة تنمو دون دعم ويحدث تمدد وهبوط وترهل ووهن وضعف وفشل قلبي وترسبات في الشرايين، وتنتهي بالموت المفاجئ، وتعتبر عضلات بلا فائدة وكتلة الدهون فيها أعلى".

وأكد أن المسكنات التي تراها دائمًا في حقائب السيدات وهي عادة سيئة للمصريين لأنها تسبب في جلطات قلبية وتؤثر على الكلى، مشيرًا إلى أن سبب انتشار الفشل الكلوي في مصر هو ضغط الدم، وكذلك كثرة المسكنات.
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