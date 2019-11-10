مميزات وسعر رانج روفر ايفوك 2020

أعلنت شركة جاجوار لاندروفر في مصر من خلال وكيلها في السوق المحلي شركة MTI عن موديلات رانج روفر ايفوك 2020 التي تتوفر في السوق المحلي المصري في إصدار وحيد فقط يحمل اسم ار ديناميك SE.

وتتميز السيارة بمحرك 6 سلندر سعة 2000 سي سي بقوة 250 حصان وتعمل السيارة بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات لنقل القوة إلى العجلات الأربعة لها للوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 217 كم في الساعة.

وكشفت الشركة عن سعر السيارة في مصر والذي يبلغ مليون و450 ألف جنيه فيما أشارت إلى توفرها بتجهيزات عديدة تشمل حقيبة خلفية 591 لتر تصل إلى 1383 لتر بطي المقاعد الخلفية للسيارة منا يتوفر عجلات رياضية 20 بوصة وعدادات ديجيتال وشاشة لنظام الترفيه بالسيارة وشاشة للراديو و3 كاميرات وفرامل ABS وEBD وESP مع كشافات ضباب أمامية وخلفية ومصابيح أمامية ليد.

كما يتوفر للسيارة نظام ركن ذكي ومثبت سرعة ومانع للسرقة وسنتر لوك وفرش جلدي وزجاج كهربائي بلمسة زر وفتحة سقف بانورامية وامكانية تعديل المقاعد كهربائية ومساند رأس في الأمام والخلف ونظام صوت مع 8 مكبرات وبلوتووث وكمبيوتر رحلات.

