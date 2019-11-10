اللحظات الأخيرة لـ "شهد" فتاة الإسماعيلية قبل غرقها (فيديو)

عرض الإعلامي عمرو أديب، مقاطع فيديو التقطتها كاميرات مراقبة، للطالبة شهد أحمد، طالبة كلية الصيدلة جامعة قناة السويس، قبل وفاتها.



ورصد الفيديو الأول الذي عُرض في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، توجه شهد لموقف بالإسماعيلية لاستقلال سيارة للقدوم إلى القاهرة، أما الفيديو الثاني فهو لسير شهد في شارع بمنطقة الوراق، بالجيزة، متجهة نحو النيل.



وقالت الصحفية أسماء خليل، في مداخلة مع أديب، إن كاميرات المراقبة كشفت أن شهد كانت تسير في الشارع الذي يوصل لكورنيش النيل في الرابعة فجرًا، ومرت منه مرتين من نفس الشارع، وأظهرت الكاميرات أنه لم ترجع في المرة الثانية.