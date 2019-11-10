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حوادث

إصابة 7 إثر حريق هائل بجوار مستشفى السلام التخصصي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:05 م
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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نشب حريق هائل داخل عقار سكني بمنطقة أطلس 3 وتغلغل لأكثر من عقار بجوار مستشفى السلام التخصصي، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص حتى الآن.

وكان ورد بلاغا للحماية المدنية بالقاهرة بنشوب حريق هائل بمساكن أطلس 3 بجوار مستشفى السلام التخصصي، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف ونقل المصابين لأحد المستشفيات الخاصة، وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة علي الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة، وفرض كردون أمني بالمنطقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
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