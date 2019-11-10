زوج ريما فقيه يوجه لها رسالة رومانسية بعد مولودتها الثالثة (صورة)

شارك المنتج العالمي وسيم صليبي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، بصورة له رفقة مولودته الجديدة وطفليه من ملكة جمال لبنان ذات الأصول اللبنانية ريما فقيه.



وعلق عليها وسام صليبي، موجهًا رسالة لزوجته ريما فقيه قائلًا: "التقيت بك منذ 5 سنوات اليوم ولا يوجد يوم يمر لا أشكر الله أنني غادرت المنزل في ذلك اليوم.. أحبك".



وكانت ملكة جمال أمريكا السابقة، قد وضعت مولودتها قبل أيام بأحد المستشفيات الخاصة بأمريكا، حيث تعيش برفقة زوجها، وأطلقت عليها اسم أميرة.



يُذكر أن ريما فقيه احتفلت بزفافها على وسيم صليبي مايو 2016، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى "ريما" 26 يناير 2017، في الوقت الذي أنجبت فيه ريما مولودهما الثاني "جوزيف" مارس 2018.



وكانت ريما فقيه، قد نظمت مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2018، والتي شارك فيها عدد كبير من الفتيات وحصدت اللقب لهذا العام مايا رعد، والتي لم تحقق في مستوى في مسابقة ملكة جمال العالم والتي شاركت فيها بعد أشهر قليلة من فوزها بلقب ملكة جمال لبنان.