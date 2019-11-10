وائل جسار يعلق على الأحداث اللبنانية في حفل الموسيقى العربية

علق النجم اللبناني وائل جسار على الأحداث والأوضاع اللبنانية الحالية، خلال حفله الغنائي المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين.



وقال جسار على خشبة المسرح: "لبنان في قلبي والله يحفظها ويحقق الخير لشعبها ولجميع بلدان الوطن العربي جميعا"، ثم قدم بعد ذلك أغنية "بحبك يا لبنان" وسط تصفيق حار من الجمهور.



وافتتح وائل جسار حفله بأغنية لمصر وهي "بحبك يا مصر" وسط صيحات الحضور ووصلات التصفيق وترديد كلمات الأغاني داخل المسرح الكبير الذي امتلأ عن آخره، بمصاحبة الفرقة الموسيقية عادل عايش.