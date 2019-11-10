مروة ناجي تتألق خلال حفلها بـ"الموسيقى العربية"

أحيت المطربة مروة ناجي الفاصل الثاني من الليلة العاشرة من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



وقدمت مروة ناجي، باقة متنوعة من الأغنيات وهي"حبيت من قلبي، مش هتنازل عنك أبدا، ساعات ساعات، قال جاني بعد يومين"، واختتمت بأغنية "الله الله ع المستقبل" بمشاركة عددًا من الأطفال، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش.



وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، وزيرة الثقافة رفقة رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.