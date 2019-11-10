همام إبراهيم يطرب جمهور "الموسيقى العربية" (صور)

أحيا اليوم المطرب العراقي همام إبراهيم، حفلا غنائيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين.



وقدم همام إبراهيم خلال الحفل عددًا من الأغاني المميزة التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور وهم "أشهد، أنت الغالي، بغداد، أي دمعة حزن لا، أنا يا طير، روح، أنا وليلى، يا أغلى اسم في الوجود"، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش.



وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، وزير الثقافة الدكتورة رفقة رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.