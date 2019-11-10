وائل جسار لجمهور "الموسيقى العربية": الله يحفظ شعب مصر

وجه النجم اللبناني وائل جسار كلمة لجمهوره خلال حفله الغنائي المقام حاليا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين.



وقال "جسار"، إنه سعيد بالتواجد على مسرح دار الأوبرا المصرية ومشاركته للعام الثاني على التوالي، مشيرا إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة أثناء غنائه أمام الجمهور المصري قائلا: "الله يحمي مصر وشعبها".



وافتتح وائل جسار حفله بأغنية لمصر وهي "بحبك يا مصر" وسط صيحات الحضور ووصلات التصفيق وترديد كلمات الأغاني داخل المسرح الكبير الذي امتلأ عن آخره، بمصاحبة الفرقة الموسيقية عادل عايش.