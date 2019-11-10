الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

فن

بـ"بحبك يا مصر".. وائل جسار يبدأ حفله في مهرجان الموسيقى العربية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:52 م
جريدة الدستور
حسن أمين
طباعة
بدأ قبل قليل حفل المطرب اللبناني وائل جسار على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28.

وافتتح وائل جسار حفله بأغنية لمصر وهي "بحبك يا مصر" وسط صيحات الحضور ووصلات التصفيق وترديد كلمات الأغاني داخل المسرح الكبير الذي امتلأ عن آخره، بمصاحبة الفرقة الموسيقية عادل عايش.

وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

اليوم.. انطلاق بوابة العمرة المصرية رسميًا

منذ ساعة و 15 دقيقة

إصابة 7 إثر حريق هائل بجوار مستشفى السلام التخصصي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

لماذا حذر نادي ليفربول أمير قطر من محاولة التقاط صور مع محمد صلاح؟

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل وفاة شاب شنق نفسه في فيديو بث مباشر

الصور

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

الانتهاء من رصف طريق قرية بنى زيد فى أسيوط

image description

تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

image description

حملة لصيانة مطابق الصرف الصحي والكابلات الكهربائية برأس غارب

الأكثر قراءة

مواقف غريبة أثناء تغسيل هيثم أحمد زكي

إصابة 7 إثر حريق هائل بجوار مستشفى السلام التخصصي

لماذا حذر نادي ليفربول أمير قطر من محاولة التقاط صور مع محمد صلاح؟

تفاصيل وفاة شاب شنق نفسه في فيديو بث مباشر

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

سعد رمضان: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

الصحة

احذر.. الشد العضلي المتكرر من أعراض حمى الجبال الصخرية

مضاعفات إصابات العمود الفقري تزيد خطر السكتة الدماغية

7 مأكولات تحميك من إصابة الاكتئاب الموسمى

حمض الهيالورونيك يرطب الشعر

الرئيس نيوز

أحمد موسى يكشف مخطط تركيا مع داعش لتفجير الطائرات (فيديو)

خطوات التسجيل بالإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي (فيديو)

"الكهرباء" للمواطنين.. 12 خطوة للحماية من أخطار الماس الكهربائي

"أنا تعبان ونطق الشهادة".. تفاصيل آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي مع خطيبته

منوعات

كيفية كسب تذاكر طيران أرخص سعرا

فلسطينى: قطط المسجد الأقصي تعرفني

أنواع الرسائل النصية من المرأة للرجل الذى تحبه

شيرباكوفا تفوز بجائزة الصين للتزحلق على الجليد

كشكول

جامعة العريش تعلن بدء بيع منتجاتها من السمان والدجاج والأسماك بالأسواق

6 كليات تتنافس فى مسابقة العباقرة بجامعة قناة السويس

جامعة سوهاج تشارك فى "الأسبوع العربى للتنمية المستدامة" بالقاهرة

غدًا.. عقد جلسة خاصة مع أطباء مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة

إسلام سياسي

ننشر توصيات الملتقى العالمى الرابع عشر للتصوف بالمغرب

نكشف خطة الإرهابية 2020.. الجماعة تخطط لنشر الفوضى وإثارة الفتن بتجنيد شخصيات غير محسوبة عليها

التحالف الدولي ينشر توصياته في مجال مكافحة الإرهاب

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

إطلاق القافلة الثانية للدمج الثقافى بمطروح.. غدًا

في ذكراه.. نص قرار تعيين عبد الرحمن الشرقاوي رئيسًا لتحرير روز اليوسف

السبت.. انطلاق مؤتمر "الأدب والسينما في مصر" بجامعة القاهرة

بعد بيان مراد.. "حمودة": مهاجمو نجيب محفوظ يسعون للشهرة

صفحتنا ع الفيس بوك