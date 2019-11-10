بـ"بحبك يا مصر".. وائل جسار يبدأ حفله في مهرجان الموسيقى العربية

بدأ قبل قليل حفل المطرب اللبناني وائل جسار على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ28.



وافتتح وائل جسار حفله بأغنية لمصر وهي "بحبك يا مصر" وسط صيحات الحضور ووصلات التصفيق وترديد كلمات الأغاني داخل المسرح الكبير الذي امتلأ عن آخره، بمصاحبة الفرقة الموسيقية عادل عايش.



وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.



ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.