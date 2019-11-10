تسريبات هاتف سامسونج جالاكسي إس 11

تداول رواد التواصل الاجتماعى تسريبات بشأن هاتف شركة سامسونج جالاكسي إس 11.



وقال إيفان بلاس صاحب التسريبات الشهير عبر تغريدة على "تويتر" إن التفاصيل الأولية المتعلقة بهاتف "جالاكسي إس 11" تتضمن إطلاق ثلاثة قياسات للشاشة 6.4 بوصات، و6.7 بوصات، و6.9 بوصات، ثم قال في تغريدة أخرى: "لو كان بإمكاني تعديل هذه التغريدة، لغيرت القياس الأصغر لأقول أنه سيكون 6.2 بوصات، أو 6.4 بوصات هذا بسبب تضارب المعلومات بشأنه".

وقال بلاس أيضًا: "إن القياسين الأصغرين من الهاتف سيأتي كل منهما بنسختين: الأولى تدعم شبكات الجيل الرابع LTE، والأخرى تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، أما القياس الأكبر فلن يدعم إلا شبكات الجيل الخامس 5G".