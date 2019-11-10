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أحمد موسى عن أمطار الإمارات: الدولة تناشد مواطنيها الحفاظ على سمعتها

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:15 م
أحمد موسى
أحمد موسى
سناء إسماعيل
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإمارات تشهد حالة طقس سيئة وأمطارا متواصلة لمدة يومين، وتسببت في خسائر مادية كبيرة.

وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الإمارات أصدرت بيانًا لكل وسائل الإعلام والأفراد قالت فيه يرجى عدم نشر أي أخبار حول أي تسريب لمياه الأمطار في المطارات والأماكن الحيوية، حفاظًا على سمعة البلاد، لأن هذه كوارث خارجة عن قدرة الإنسان".

وأكد أن "دبي مول"، غرقت بسبب الأمطار وعلقت رأس الخيمة الدراسة، فيما، كما أكدت الدولة أنها ستحاسب المقصرين في حق الدولة في الإنشاءات والبنية التحتية وذلك بسبب الخسائر المادية الكبيرة التي تسببت فيها موجة الأمطار الشديدة.
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