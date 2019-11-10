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عالم

الرئيس الصيني يزور اليونان

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:07 م
الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جينبينغ
وكالات
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وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأحد، إلى أثينا في زيارة تستمر ثلاثة أيام يسعى خلالها إلى "تعزيز التعاون مع اليونان في القطاعات كافة".

ويلتقي شي نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، كما من المقرر أن يوقّع البلدان مذكّرات تعاون في مجالات التربية والشحن والطاقة.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن الرئيس الصيني قوله، إن "من واجبنا ان نحسّن بشكل مستمر تعاوننا في القطاعات كافة، عبر الغوص عميقا في مجالات (التعاون) الحالية وتوسيع نطاق الاستثمارات".

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس لمحطة "ثيما" الإذاعية إن "العلاقات مع اليونان تشكل أولوية للصين"، ولقد أتوا واستثمروا في اليونان حين آثر الآخرون البقاء بعيدا.

وتأتي زيارة شي لليونان، في أعقاب زيارة استمرت أربعة أيام أجراها ميتسوتاكيس، هذا الأسبوع لشنغهاي على رأس وفد ضم ممثلين لأكثر من ستين شركة تجارية.

وعنونت صحيفة "تو فيما" القريبة من الحكومة صفحتها الأولى بـ"زفاف مع التنين الصيني"، متحدثة عن عقود بالجملة سيتم توقيعها في أثينا.

وفي مقابلة مع الصحيفة نُشرت الأحد، قال رئيس الوزراء اليوناني: "هناك عدد من الاتفاقات المهمة التي تفتح السوق الصينية أمام المنتجات اليونانية".

وخلال زيارته لشنغهاي قال ميتسوتاكيس إن استثمار "كوسكو" البالغ 600 مليون يورو (660 مليون دولار) في بيرايوس التي وصفها شي بأنها "رأس التنين"، قد يرتفع إلى مليار يورو.
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