أحمد موسى: المال الحرام هدف من يقدمون تقارير كاذبة عن أوضاع السجون (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض منظمات حقوق الإنسان الممولة، تتعمد تشويه صورة مصر خارجيًا من أجل الحصول على التمويل.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الشلة اللي بتقبض لازم تعمل تقرير ضد الدولة المصرية، وشهادة حازم عبدالعظيم حول أوضاع السجون كذبتهم، حيث أقر أنه ينام على مرتبة على الأرض، وليس على الأسمنت كما ادعى الممولون".



وتاب: "لا أحد يحمي أحد اليوم، من يرتكب جريمة يحاسب عليها، ومن يقدم تقارير ضد بلده خائن، وهذه المجموعة تحب الفلوس، وتأخذ موقفًا معاديًا للدولة كي تحصل على المال الحرام من التمويل".



وأكد أن النزلاء داخل السجون المصرية يعاملون معاملة جيدة دون تجاوزات وفقًا للقانون، مشيرًا إلى أن النيابة تقوم بعمل حملات تفتيش مفاجئة لكل السجون.