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عالم

أمير الكويت يعفو عن مسيئين له

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:01 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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أعربت عدة عوائل كويتية عن شكرها وامتنانها لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعد إصداره قرارا أميريا بالعفو عن أبنائهم الذين اتهموا بـ"الإساءة للذات الأميرية".

وأكد ذوو وأقارب المستفيدين من العفو الأميري، حسب وكالة "كونا" الكويتية أن "الالتفاتة الأميرية ليست غريبة على أمير البلاد كونه يمثل الأب لمواطنيه، وأن الأبناء من الممكن أن يرتكبوا الأخطاء غير المقصودة، ولكن المهم أنهم لا يستمرون فيها".

من جهته، قال ولي العهد لذوي أحد المشمولين بالعفو: "زلة لسان دائما الواحد يخطئ لكن ما يتمادى في خطئه.. الواحد اعترف وشاف الناس تجاه يصحح مساره.. وجل من لا يخطئ.. الإنسان اللي يبي يعمل يخطئ.. بارك الله فيكم ويهديكم إلى الطريق الصحيح لخدمة وطنكم أهم شيء".

وحضر اللقاء ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار يوسف المطاوعة.
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