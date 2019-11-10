بعد فوزها بـ"بوشكين".. مكارم الغمري: روسيا من أكثر الدول تقدمًا في الفنون والآداب

قالت الدكتورة مكارم الغمرى، عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس الأسبق، والفائزة بجائزة "بوشكين فى الأدب"، إن ألكسندر بوشكين، بالنسبة للروس فخر قوي كبير جدًا دائما يقولون عنه شمس الأدب الروسي وعبقري الشعر الروسي هو مجدد اللغة الأدبية الروسية.



وأضافت "الغمري"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، على فضائية "TeN": "شاعر لكل العصور ولكل الأمة ولكل الدول والشعوب، هذا الشاعر القوي جدا رغم حبه للطبيعة الروسية وللفلاح الروسي، إلا أن ذلك لم يمنعه عن الانفتاح على كل ثقافات العالم".



ولفتت إلى أن منحها جائزة بوشكين فى الثقافة والأدب من قبل الرئيس بوتين رئيس الدولة الروسية، جاء بناء على دورها في نشر الثقافة الروسية في الوطن العربى، وترجمة العديد من المؤلفات الروسية للعربية.



وأشارت إلى أن هناك طفرة إيجابية في العلاقات المصرية الروسية، ويجب الاستفادة من الخبرات الروسية فى تطوير قطاع التعليم، موضحة أن مصر بدأت تخطو نحو المستقبل باهتمامها بالبحث العلمي والباحثين.