الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

توك شو

بعد فوزها بـ"بوشكين".. مكارم الغمري: روسيا من أكثر الدول تقدمًا في الفنون والآداب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:58 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قالت الدكتورة مكارم الغمرى، عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس الأسبق، والفائزة بجائزة "بوشكين فى الأدب"، إن ألكسندر بوشكين، بالنسبة للروس فخر قوي كبير جدًا دائما يقولون عنه شمس الأدب الروسي وعبقري الشعر الروسي هو مجدد اللغة الأدبية الروسية.

وأضافت "الغمري"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، على فضائية "TeN": "شاعر لكل العصور ولكل الأمة ولكل الدول والشعوب، هذا الشاعر القوي جدا رغم حبه للطبيعة الروسية وللفلاح الروسي، إلا أن ذلك لم يمنعه عن الانفتاح على كل ثقافات العالم".

ولفتت إلى أن منحها جائزة بوشكين فى الثقافة والأدب من قبل الرئيس بوتين رئيس الدولة الروسية، جاء بناء على دورها في نشر الثقافة الروسية في الوطن العربى، وترجمة العديد من المؤلفات الروسية للعربية.

وأشارت إلى أن هناك طفرة إيجابية في العلاقات المصرية الروسية، ويجب الاستفادة من الخبرات الروسية فى تطوير قطاع التعليم، موضحة أن مصر بدأت تخطو نحو المستقبل باهتمامها بالبحث العلمي والباحثين.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"مصر في الأدب والاستشراق الروسي" أمسية بالأعلى للثقافة

غدًا.. "مصر في الأدب والاستشراق الروسي" بالأعلى للثقافة

اليوم.. أمسية "مصر فى الأدب والاستشراق الروسى" بالأعلى للثقافة

الغمري: الثقافتان المصرية والروسية علاقة حوارية لها جذور قديمة

موضوعات متعلقة

منذ ثلث ساعة

"اللي أمه حلوة يلعب في الأهلي".. يونس يرفض الاعتذار ويضم الزمالك والإسماعيلي

منذ يوم

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على السيتي بثلاثية ويوسع الفارق إلى 9 نقاط

منذ ساعة و نصف

"أجرة خطيب الجمعة على حسابك".. الباز يحذر من "فبركة" أخبار بأسماء صحف

الصور

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

الانتهاء من رصف طريق قرية بنى زيد فى أسيوط

image description

تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

image description

حملة لصيانة مطابق الصرف الصحي والكابلات الكهربائية برأس غارب

الأكثر قراءة

مواقف غريبة أثناء تغسيل هيثم أحمد زكي

"اللي أمه حلوة يلعب في الأهلي".. يونس يرفض الاعتذار ويضم الزمالك والإسماعيلي

تفاصيل وفاة شاب شنق نفسه في فيديو بث مباشر

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

سعد رمضان: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

الصحة

مضاعفات إصابات العمود الفقري تزيد خطر السكتة الدماغية

7 مأكولات تحميك من إصابة الاكتئاب الموسمى

حمض الهيالورونيك يرطب الشعر

دراسة: التمارين تتنبّأ بمخاطر الوفاة أفضل من معدل التدخين

الرئيس نيوز

البرلمان الصينى لـ"النواب": "مصر ذات ثقل وندعمها في مكافحة الإرهاب"

" القوى العاملة" تعلن عن ١٠٠ فرصة عمل جديدة

10 آلاف جنيه لأسر ضحايا بالوعة الصرف الصحي بالمنوفية

في أول ظهور لها منذ عامين.. كندة علوش ضيف "معكم" منى الشاذلي

منوعات

أنواع الرسائل النصية من المرأة للرجل الذى تحبه

شيرباكوفا تفوز بجائزة الصين للتزحلق على الجليد

نصيحة بسيطة لحماية سجاد منزلك من سيارة الأطفال

نصائح للحفاظ على طاقة الثلاجة ومنع إهدارها

كشكول

جامعة العريش تعلن بدء بيع منتجاتها من السمان والدجاج والأسماك بالأسواق

6 كليات تتنافس فى مسابقة العباقرة بجامعة قناة السويس

جامعة سوهاج تشارك فى "الأسبوع العربى للتنمية المستدامة" بالقاهرة

غدًا.. عقد جلسة خاصة مع أطباء مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة

إسلام سياسي

ننشر توصيات الملتقى العالمى الرابع عشر للتصوف بالمغرب

نكشف خطة الإرهابية 2020.. الجماعة تخطط لنشر الفوضى وإثارة الفتن بتجنيد شخصيات غير محسوبة عليها

التحالف الدولي ينشر توصياته في مجال مكافحة الإرهاب

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

إطلاق القافلة الثانية للدمج الثقافى بمطروح.. غدًا

"تعالوا نقرأ ونسمع بعض" في آفاق اشتراكية.. الأربعاء

قريبًا.. صدور "التفرد والنرجسية" عن دار العين للنشر

"اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" فى محاضرة بثقافة الإسكندرية

صفحتنا ع الفيس بوك