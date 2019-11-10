"الأرصاد": طقس معتدل حتى منتصف الأسبوع

قال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أشرف صابر، إن مصر ما زالت في فصل الخريف الذي يتميز بالتقلبات الجوية، وإن الخريف يعتبر امتدادا لفصل الصيف، ولكنه يمر ببعض حالات عدم الاستقرار.



وأضاف "صابر"، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" أن الطقس سيكون معتدلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب البلاد، ولطيف ليلًا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.



ولفت إلى أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية تبلغ العظمي 28 والصغرى 18 والسواحل الشمالية الشرقية من جنوب سيناء 28 – 18، موضحا أن هناك حالة من عدم استقرار في حلايب وشلاتين، ومن المتوقع أن تمتد حالة عدم الاستقرار إلى الشمال، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون معتدل حتى منتصف هذا الأسبوع.