ارتفاع جماعي للعملات الرقمية المشفرة أمام الدولار

سجلت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 2.4% ليصل سعرها إلى تسعة آلاف و17 دولارا، وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.



وذكرت، اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين ارتفع بنسبة 4.5% إلى 64 دولارا.



كما ارتفعت عملة الريبل المشفرة بنسبة 1.1% إلى 28 سنت.



وارتفعت عملة إثريوم المشفرة بنسبة 2.8% إلى 190 دولار.



وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 4.5% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين ثمانية آلاف 751 دولارا وتسعة آلاف و142 دولارا، وهي تقل حاليا بنسبة 54% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و666 دولارا.