صديق هيثم أحمد زكي يكشف تفاصيل مرضه النفسي

كشف الماكيير محمود معوض، الصديق المقرب للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة عاني من أزمة صحية شديدة بسبب العلاج النفسي الذي كان يتلقاه.



وقال خلال لقائه في برنامج "شارع النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، إنه كان يعالج نفسيًا من الوحدة، ووصل به الأمر إلى أنه لا يستطيع أن يرفع كوب الماء إلى فمه، ولكنه تعافى تمامًا من ذلك إلا من بعض نوبات الإغماء التي كان يتعرض إليها بعض الوقت وكذلك القيء.



وأكد أن هيثم أحمد زكي كان يرفض الكثير من الأعمال الفنية، لأنه كان يبحث عن دور مميز، ورغم ذلك كان حريصًا على أن يكون له أسهم خيرية معينة لبعض أقاربه شهريًا.



وأوضح أن هيثم كان يخضع خلال الفترة الأخيرة لتمارين قاسية، وذلك بسبب دور جديد كان سيقوم به.



يذكر أن هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية عن عرم يناهز الـ 35 عامًا.