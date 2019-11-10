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سياسي

الحسيني سمير أمينًا للجنة الرياضية بحزب الغد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:44 م
جريدة الدستور
حسين العمدة
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أصدر المهندس موسي مصطفي، رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرارًا اليوم بتعيين الحسيني سمير أمينًا للجنة الرياضية بالحزب، حيث يعد "سمير" من أحد رموز كرة السلة بإفريقيا، وكابتن منتخب مصر وكابتن نادي الزمالك لكرة السلة.

ويستكمل الحزب بناء هيكله التنظيمي، ولجانه المركزية والمحلية، ولجان المرأة والشباب، استعدادًا للانتخابات النيابية والمحلية القادمة.

وقال الحزب، في بيان له اليوم، إنه يستقبل بشكل يومي مزيدًا من الأعضاء الجدد، التي تعد ظاهرة حزبية فريدة في الحياة السياسية.

كان "موسى" أصدر قرارا بتعيين اللواء شبل عبدالجواد عبد الرحمن نائبًا لرئيس الحزب للأمن، مؤكدًا أنه رئيس الشرطة العسكرية السابق، ورئيس قطاع مكافحة الإرهاب للمنظمة العربية الإفريقية، والمشرف العام على بحيرات مصر الشمالية، وواحد من أهم قادة الشرطة العسكرية في ثورتي يناير ويونيو.
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