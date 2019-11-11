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عالم

إعدامات وحالات تعذيب.. المقاومة الإيرانية ترصد انتهاكات خامنئى ضد معارضيه

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:06 ص
جريدة الدستور
وكالات
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رصدت المقاومة الإيرانية التي تتخذ من باريس مقرا لها، أرقاما جديدة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان داخل إيران، حيث يهدف نظامها بهذه الأساليب القمعية إلى تخويف معارضيه في البلاد.

وأوضح تقرير من إعداد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تمثله منظمة مجاهدي خلق (معارضة)، أن "مؤيدي المقاومة الإيرانية أبرز ضحايا جرائم نظام ولاية الفقيه".

ويعتبر نظام المرشد الإيراني علي خامنئي، حسبما ذكر التقرير، أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الند الأخطر له بسبب دوره في فضح جرائمه داخل البلاد.

وشهد شهر أكتوبر الماضي، تنفيذ ما لا يقل عن 20 حكما بالإعدام في 10 سجون بمحافظات إيرانية مختلفة، وهي نسبة أعلى مقارنة مع الشهر السابق له مباشرة، حيث نفذت 10 إعدامات.

ورجح التقرير أن حالات الإعدام خلال الشهر الماضي، تتجاوز بكثير الأرقام المعلن عنها، بسبب تعمد السلطات الإيرانية عدم الكشف فوريا عن تنفيذ أحكام بالإعدام سوى بعد فترة قد تصل لبضعة أشهر.

وسجل سجن "جوهر دشت" الواقع على بعد 20 كم غرب العاصمة الإيرانية طهران، أعلى نسبة في حالات الإعدام خلال أكتوبر الماضي؛ فيما احتجزت السلطات الإيرانية داخله ما لا يقل عن 1276 شخصا تحت ذرائع مختلفة.

واعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية وبينها الاستخبارات قرابة 217 شخصا بتهمة العضوية في أحزاب سياسية مناهضة لنظام خامنئي، والمشاركة في احتجاجات عمالية وشعبية داخل البلاد.

وسجل التقرير 9 حالات تعذيب جسدي ونفسي لمعتقلين داخل سجون إيرانية، أبرزها رفض تقديم الرعاية الطبية للشاعر رحيم غلامي بعد تدهور صحته داخل سجن أردبيل المركزي، وكذلك سهيل عربي السجين السياسي في سجن إيفين الواقع شمال العاصمة طهران.

ودعت المنظمة سلطات البلاد إلى رفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.
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