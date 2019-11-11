تعرف على الطقوس.. الاحتفال بـ"يوم العزوبية" فى الصين

تحتفل الصين عن غيرها من دول العالم، اليوم الإثنين، الموافق 11 نوفمبر، من كل سنة بـ"عيد العزاب"، حيث يعتبره العزاب يوم خاص بهم ويوم للاسترخاء، وفرصة للعثور على الشريك المثالي، وأمل في توديع عصر الوحدة والعزوبية في وقت مبكر.



واختار العزاب في الصين يوم 1111 عيد لهم بسبب تكرار الرقم الفردي 1 أربعة مرات على التوالي، والذي يدل على الوحدة الشديدة.



وبدأ الشباب الصينيون عام ١٩٩٠ بالاحتفال بعيد العزاب داخل الحرم الجامعي، للتعرف على بعضهم البعض والبحث عن شريك مثالي، أملا في توديع العزوبية مبكرا، ويشهد هذا اليوم توقيع العديد من عقود الزواج.



وفي عام 2009 انتبه إلى هذا العيد دانيال زانغ الذي كان الرئيس التنفيذي في علي بابا وتولى منصب رئيس مجلس الإدارة خلفًا لمؤسس المجموعة "جاك ما"، حيث اختار زانغ شهر نوفمبر تحديدًا بعد عطلة الأسبوع الذهبي في الصين، عندما ينفق الناس الأموال للسفر، وقبل التسوق لعيد الميلاد.



وانتشر الحدث بسرعة من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ليصبح نوعا من الثقافة الصينية وفرصة تسويقية تستغلها المحال التجارية والمنصات الإلكترونية لتقديم عروض وتخفيضات.