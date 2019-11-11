الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محافظات

طالب ببنى سويف يرد الجميل لوالدته بـ"فوتوسيشن" بالمنصورة (صور)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:31 ص
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
طباعة
اصطحب مصطفى السعدنى صاحب الـ 21 عامًا والمقيم بمركز الواسطى، طالب بجامعة بني سويف، والدته إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وقام بالاتفاق مع مصور لتصوير "فوتوسيشن" معها تقديرا لجهودها في تربيته هو وأخواته في مشهد رائع تفاعل معه جميع رواد صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال مصطفى السعدنى إن والدته تحملت الكثير في تربيته هو وأخواته بعد وفاة والده عام 2017 الماضي، وقام برد الجميل لها بالاتفاق مع مصور لتصوير "فوتوسيشن" نتيجة عدم خروجها من المنزل بعد وفاة والده إلا القليل، وبعدما شاهدت والدته عدد من صور الـ"فوتوسيشن" لبعض الشباب مع أمهاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فقالت لي "ممكن نعمل حاجة زى كده ونطلع في التليفزيون" فرديت عليها "هنعمل".

وأوضح السعدنى لـ"الدستور" أنه اصطحب والدته إلى أحد الأماكن بالمنصورة بعد أن رفضت فى البداية الذهاب إلى المنصورة ولكنها اقتنعت بعد ذلك وتم الاتفاق مع مصور وتم تصوير "الفوتوسيشن".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على السيتي بثلاثية ويوسع الفارق إلى 9 نقاط

منذ يوم

اليوم.. انطلاق بوابة العمرة المصرية رسميًا

منذ حوالي 10 ساعات

"اللي أمه حلوة يلعب في الأهلي".. يونس يرفض الاعتذار ويضم الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

لماذا حذر نادي ليفربول أمير قطر من محاولة التقاط صور مع محمد صلاح؟

الصور

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

"أنتِ بنتى".. آخر ما كتبه خطيب "عروس الجنة" قبل مصرعها بالدقهلية

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

بالصور.. وفد من التأمين الصحى الشامل بدير مارجرجس فى الأقصر

image description

بالصور.. الطلائع يحتفلون بالمولد النبوى بالنحت على الرمال بدمياط

الأكثر قراءة

مواقف غريبة أثناء تغسيل هيثم أحمد زكي

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

لماذا حذر نادي ليفربول أمير قطر من محاولة التقاط صور مع محمد صلاح؟

"الوزراء" يكشف رد صادم من والد مريم مريضة السرطان بعد تهريبها

أيام زمان

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

خيانة مشروعة.. هكذا خدعت ميرفت أمين مكتشفها أحمد مظهر

«الفلسطيني الثائر».. حكاية فيلم شارك في كتابته ياسر عرفات

«أنا باحث عن الشَعْر».. تعرف على رحلة موسيقار الأجيال عبد الوهاب لعلاج صلعته

نجم الساعة

شافكي وممدوح عبد العليم.. تفاصيل بداية قصة الحب في لندن: «كنت سعيدة لسبب مجهول»

الصحة

منظمة الصحة العالمية تدعو لمنصات شاملة لتحقيق أهدافها

تقارير: الإفراط فى وصف المضادات الحيوية يؤثر على سلامة المرضى

احذر.. الشد العضلي المتكرر من أعراض حمى الجبال الصخرية

دراسة: الضحك يحمى الصحة ويقى من أمراض القلب

الرئيس نيوز

أحمد موسى يكشف مخطط تركيا مع داعش لتفجير الطائرات (فيديو)

خطوات التسجيل بالإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي (فيديو)

"الكهرباء" للمواطنين.. 12 خطوة للحماية من أخطار الماس الكهربائي

"أنا تعبان ونطق الشهادة".. تفاصيل آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي مع خطيبته

منوعات

هذا ما قاله جوارديولا للحكم عقب نهاية مباراة ليفربول

كيفية كسب تذاكر طيران أرخص سعرا

فلسطينى: قطط المسجد الأقصي تعرفني

أنواع الرسائل النصية من المرأة للرجل الذى تحبه

كشكول

جامعة العريش تعلن بدء بيع منتجاتها من السمان والدجاج والأسماك بالأسواق

6 كليات تتنافس فى مسابقة العباقرة بجامعة قناة السويس

جامعة سوهاج تشارك فى "الأسبوع العربى للتنمية المستدامة" بالقاهرة

غدًا.. عقد جلسة خاصة مع أطباء مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة

إسلام سياسي

ننشر توصيات الملتقى العالمى الرابع عشر للتصوف بالمغرب

نكشف خطة الإرهابية 2020.. الجماعة تخطط لنشر الفوضى وإثارة الفتن بتجنيد شخصيات غير محسوبة عليها

التحالف الدولي ينشر توصياته في مجال مكافحة الإرهاب

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

إطلاق القافلة الثانية للدمج الثقافى بمطروح.. غدًا

"حلمنا ضحكتك" تحتفل بالمولد النبوى فى رحاب قاهرة المعز.. صور

في ذكراه.. نص قرار تعيين عبد الرحمن الشرقاوي رئيسًا لتحرير روز اليوسف

السبت.. انطلاق مؤتمر "الأدب والسينما في مصر" بجامعة القاهرة

صفحتنا ع الفيس بوك