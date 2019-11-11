طالب ببنى سويف يرد الجميل لوالدته بـ"فوتوسيشن" بالمنصورة (صور)

اصطحب مصطفى السعدنى صاحب الـ 21 عامًا والمقيم بمركز الواسطى، طالب بجامعة بني سويف، والدته إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وقام بالاتفاق مع مصور لتصوير "فوتوسيشن" معها تقديرا لجهودها في تربيته هو وأخواته في مشهد رائع تفاعل معه جميع رواد صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وقال مصطفى السعدنى إن والدته تحملت الكثير في تربيته هو وأخواته بعد وفاة والده عام 2017 الماضي، وقام برد الجميل لها بالاتفاق مع مصور لتصوير "فوتوسيشن" نتيجة عدم خروجها من المنزل بعد وفاة والده إلا القليل، وبعدما شاهدت والدته عدد من صور الـ"فوتوسيشن" لبعض الشباب مع أمهاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فقالت لي "ممكن نعمل حاجة زى كده ونطلع في التليفزيون" فرديت عليها "هنعمل".



وأوضح السعدنى لـ"الدستور" أنه اصطحب والدته إلى أحد الأماكن بالمنصورة بعد أن رفضت فى البداية الذهاب إلى المنصورة ولكنها اقتنعت بعد ذلك وتم الاتفاق مع مصور وتم تصوير "الفوتوسيشن".