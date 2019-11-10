أحمد موسى يستعيد واقعة محاولة الإخوان لاغتيال وزير الداخلية الأسبق

استعاد الإعلامي أحمد موسى ذكريات مشهد محاولة اغتيال اللواء محمد عبدالحليم موسى، وزير الداخلية الأسبق والذي وافق 12 أكتوبر 1990.



وقال خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "في 12 أكتوبر 1990 نجا اللواء محمد عبدالحليم موسى، وزير الداخلية الأسبق، من محاولة اغتيال من قبل الجماعة الإسلامية، وكان يوم جمعة قبل الصلاة عند سمراميس خط سير وزير الداخلية للوزارة".



وأضاف: "الإخواني صفوت عبدالغني، وشلته رصدوا وزير الداخلية بالآلي على كوبري قصر النيل وفور دخوله وأطلقوا على رفعت المجحوب، رئيس مجلس الشعب وقتها، وتم اغتياله ونجا وزير الداخلية من الاغتيال لتغييره خط سيره في هذا اليوم.



وأكد أنه تم اغتيال أكثر من 8 أفراد وقتها وألقي القبض على أفراد الجماعة ولم يحكم على أحد منهم بالإعدام.