"القسط" يشيد بجهود الدولة في مواجهة الإرهاب

أشاد النائب حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بجهود المنظومة الأمنية في التصدي للإرهاب، قائلًا: "على الرغم من أن قوتنا تخوض حربًا ضد أشباح تساندها قوى خارجية، ومخابرات دول عظمى إلا أن قواتنا نجحت في المواجهة وما زالت".



وتعليقًا على أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018، وحتى يونيو 2019، الذي تناقشه لجان البرلمان حاليًا، قال"القسط"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": حققت نجاحًا كبيرًا في المشروعات والمبادرات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي إلا أنها أخفقت في إدارة ملفات الأخرى، ولم تحقق النتائج المرجوة منها.



وأوضح "الكثير من القطاعات كانت تحتاج إلي مزيد من الاهتمام على رأسها منظومة التعليم، التي ما زالت تحتاج إلى نهضة".