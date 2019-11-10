"اللي أمه حلوة يلعب في الأهلي".. يونس يرفض الاعتذار ويضم الزمالك والإسماعيلي

علق مصطفى يونس، نجم الأهلي والمنتخب السابق، على تصريحه "اللي أمه حلوة يلعب في ناشئي الأهلي"، قائلًا: إنه لم يخص الأهلي، وإنما قال الأندية الكبيرة، مشيرًا إلى أن الأندية الكبيرة ليست الأهلي فقط، وإنما زمالك وإسماعيلي ومصري واتحاد".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "ten"، أن لسانه يتسبب له في مشاكل.



وأردف: "وده لا يعني إن الستات وحشة، الستات فضليات، العيب على المسئول، لكن ستاتنا وبناتنا فضليات وخط حمر، العيب على اللي بيبص".



وقاطعه "عبدالحميد"، قائلًا إن العبارة صادمة، فرد: "دي حقائق، وقطاع الناشئين بالنسبة لهم سبوبة".