أول أجر لـ هاني رمزي في مجال التمثيل (فيديو)

كشف الفنان هاني رمزي، عن قيمة أول أجر تلقاه عن أعماله الفنية في بدايته والذي كان زهيدًا جدًا.



وقال خلال تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، والمُذاع عبر فضائية "روتانا": "أول أجر تلقيته كان 240 جنيهًا في الشهر أي ما يعادل 8 جنيه يومًا، ومن يسمع ذلك الآن يستغرب ذلك".



يذكر أن الفنان هاني رمزي، يستعد لتصوير فيلمه الجديد "نيزك الدكروري" مطلع العام القادم 2020.



وكان هاني رمزي، قد تم تكريمه مؤخرًا في النسخة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، عن أعمال الكوميدية التي قدمها خلال مشواره الفني.