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سياسي

برلماني: "الإنتاج الحربي" قادرة على تأهيل مصر لدخول عالم صناعة السيارات

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:28 م
النائب محمد فرج
النائب محمد فرج عامر
حسين العمدة
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أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تصريحات وزير الدولة للإنتاج الحربى، التى أعلن فيها أول نموذج للأتوبيسات الكهربائية المستهدف توطين تصنيعها فى مصر بالتعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة فوتون الصينية وشركة IMUT المصرية وإشارته إلى التعاون المثمر والناجح بين وزارة الإنتاج الحربي والشركات الصينية ودعم سفير دولة الصين لتعزيز التعاون المثمر بين الجانبين في عدد من المجالات المختلفة، والتى شهدت مؤخرًا اهتمامًا من القيادة السياسية للدولتين ومنها مجال توطين تصنيع السيارات والمركبات الكهربائية فى مصر.

وأضاف "عامر"، في بيان له اليوم، أن وزارة الدولة للإنتاج الحربى قادرة على تأهيل مصر لدخول عالم صناعة السيارات وتصديرها للدول العربية والإفريقية، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستفتح هذا الملف وستوجه الدعوة لجميع الوزراء المختصين وعلماء وأساتذة وخبراء صناعة السيارات وكبار رجال الأعمال والمستثمرين فى هذا القطاع الاستراتيجي لوضع رؤية شاملة ليس لصناعة السيارات بمختلف أنواعها فى مصر، ولكن لاتخاذ خطوات جادة وتنفيذية تطبق على أرض الواقع لتحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير؛ لتصنيع وتجارة وتسويق وتصدير السيارات لمختلف دول العالم خاصة الأسواق العربية والإفريقية.

وأكد أن مصر مؤهلة لذلك خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات التي تعتمد على استهلاك الغاز الطبيعى أو أستهلاك الكهرباء، بعد أن حققت مصر فائضا فى الغاز الطبيعى والكهرباء بفضل الدعم والمساندة الكبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لقطاعات البترول والطاقة والكهرباء فى مصر.

وتابع: "نجاح مصر فى هذا المجال سيوفر مليارات الدولارات لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال محورين رئيسيين الأول الحد من استيراد السيارات، والثانى تصدير منتجات مصر من السيارات للخارج".
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