الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

تراجع أسعار الفاكهة.. والرومان بـ 5 جنيهات للكيلو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:16 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
طباعة
شهدت أسعار الفاكهة تراجعًا نسبيا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد بأسواق القاهرة الكبري.

وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها للكيلو، وسعر العنب الرومي الأحمر 5-7 جنيهات للكيلو، وسجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات والبلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.

كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، سعر البرتقال البلدى بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، فيما انخفض سعر اليوسفي ليتراوح بين 3-5 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو، وسعر الرمان بين 3-5 جنيهات للكيلو.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الفاكهة اليوم.. "الجوافة" بـ6 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم.. "الجوافة" بـ6 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم.. "الجوافة" بـ6 جنيهات للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم.. "الرمان" بـ7 جنيهات

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص سقطوا ببالوعة صرف صحي في المنوفية

منذ حوالي 11 ساعة

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

منذ يوم

أمطار رعدية.. أحوال الطقس في مصر خلال الـ3 أيام المقبلة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

"المصرية للمطارات" تكشف سبب الانتظار 50 ثانية للتعامل مع حريق الطائرة الأوكرانية

الصور

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

الانتهاء من رصف طريق قرية بنى زيد فى أسيوط

image description

تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

image description

حملة لصيانة مطابق الصرف الصحي والكابلات الكهربائية برأس غارب

الأكثر قراءة

تفاصيل وفاة شاب شنق نفسه في فيديو بث مباشر

بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على السيتي بثلاثية ويوسع الفارق إلى 9 نقاط

مفاجأة.. خالد الجندي: لا يوجد تاريخ محدد عن ميلاد النبي محمد

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

سعد رمضان: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

الصحة

مضاعفات إصابات العمود الفقري تزيد خطر السكتة الدماغية

7 مأكولات تحميك من إصابة الاكتئاب الموسمى

حمض الهيالورونيك يرطب الشعر

دراسة: التمارين تتنبّأ بمخاطر الوفاة أفضل من معدل التدخين

الرئيس نيوز

انفوجراف| الموقف التنفيذي لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالوحدات الحكومية

ليفربول يواصل الصدارة برصيد 34 نقطة بالدوري الإنجليزي الممتاز

مزارع إسرائيلي: إعادة أراضي الغمر للأردن مثل «لكمة في الوجه»

خاص| سياسي ليبي: تحرير العاصمة قاب قوسين أو أدنى

منوعات

أنواع الرسائل النصية من المرأة للرجل الذى تحبه

شيرباكوفا تفوز بجائزة الصين للتزحلق على الجليد

نصيحة بسيطة لحماية سجاد منزلك من سيارة الأطفال

نصائح للحفاظ على طاقة الثلاجة ومنع إهدارها

كشكول

تفتيش طارئ بالمعاهد الأزهرية لمعامل مناطق الصعيد

انطلاق فعاليات تدريب موجهي الثانوية على نظم التعلم الحديث بالإسكندرية الأزهرية

الجامعة الأمريكية تشرف على تدريب معلمى الأزهر لتطوير التعليم

مارثوان للوافدين بجامعة الأزهر.. تعرف على موعد الاشتراك

إسلام سياسي

نكشف خطة الإرهابية 2020.. الجماعة تخطط لنشر الفوضى وإثارة الفتن بتجنيد شخصيات غير محسوبة عليها

التحالف الدولي ينشر توصياته في مجال مكافحة الإرهاب

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

منشق يكشف كواليس الصراع التاريخي بين الإخوان والسلفيين

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

"تعالوا نقرأ ونسمع بعض" في آفاق اشتراكية.. الأربعاء

قريبًا.. صدور "التفرد والنرجسية" عن دار العين للنشر

"اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" فى محاضرة بثقافة الإسكندرية

"ثقافة القاهرة" تحتفل بالمولد النبوى بالمتحف الإسلامى

صفحتنا ع الفيس بوك