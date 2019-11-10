تراجع أسعار الفاكهة.. والرومان بـ 5 جنيهات للكيلو

شهدت أسعار الفاكهة تراجعًا نسبيا خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد بأسواق القاهرة الكبري.



وسجل سعر العنب الكرمسن 15 جنيها للكيلو، وسعر العنب الرومي الأحمر 5-7 جنيهات للكيلو، وسجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات والبلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها.



كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، سعر البرتقال البلدى بين 2-4 جنيهات للكيلو، والبرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، فيما انخفض سعر اليوسفي ليتراوح بين 3-5 جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو، وسعر الرمان بين 3-5 جنيهات للكيلو.