تفاصيل وفاة شاب شنق نفسه في فيديو بث مباشر

تبلغ لقسم شرطة السلام أول بالقاهرة من أحد المستشفيات بدائرة القسم بوصول أحد الأشخاص حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة القسم، متوفى صحبة شقيقه -عامل ومقيم بذات العنوان- وبعض من أصدقاء المتوفى.



وبسؤال شقيق المتوفى أفاد بأنه فوجئ بأصدقاء شقيق المتوفى بالحضور لمنزله، عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ظهر خلاله يشنق نفسه بواسطة حبل بغرفة النوم، وعقب دخوله لغرفة شقيقه فوجئ به معلقا فنقله إلى مستشفى السلام العام إلا أنه توفى.



يشار إلى أن المتوفى معتاد تعاطى مخدر "الإستروكس". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.