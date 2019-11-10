تراجع أسعار الخضروات.. والطماطم بـ 3 جنيهات

شهدت أسعار الخضروات تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، بمناسبة إجازة المولد النبوي الشريف.



وتراوح سعر البطاطس بين 3-6 جنيهات للكيلو، وسعر الطماطم بين 3-4 جنيهات للكيلو، فيما انخفضت أسعار الفاصوليا إلى نحو 6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الكوسة بين 4-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية بين 12-19 جنيها للكيلو.



كما سجل سعرالباذنجان البلدى بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الباذنجان الرومى بين 2-5 جنيهات لليكلو، وسعر البصل بين 3 –5 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار بين 3 – 7 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيهات، البسلة من 14-20 جنيها.