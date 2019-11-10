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على سعدة يكتب..فرديناند ديليسبس.. المفترَى عليه والمفترِى علينا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:09 م
على سعدة
على سعدة
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تناقضت الآراء بين مؤيد بشدة ومعارض بجنون، لإعادة تمثال ديليسبس الشهير لقاعدته فى مدخل قناة السويس ببورسعيد.. ذلك التمثال البرونزى الرائع الذى اعتراه الصدأ بعد أن ظل مُلقى بمنتهى الإهمال فى مخازن ترسانة بورسعيد قرابة ٦٣ عامًا.
المعارضون يزعمون أن التمثال لمجرد محتال استطاع إقناع الخديو إسماعيل بحفر القناة، وقام بالإشراف على المشروع بالأيدى المصرية بنظام السخرة.
وأن أول من درس حفر قناة تصل بين البحرين الأحمر والمتوسط من الجانب الفرنسى هو نابليون بونابرت وليس ديليسبس، والفكرة سبق وراودت لويس الرابع عشر من قبل، والدراسات الهندسية الأولى التى أخطأت فى حساب منسوب البحرين، أجراها علماء الحملة الفرنسية المصاحبة لنابليون وصححتها دراسات جماعة السان سيمونيان الفرنسية.
كما أنهم يدعون أن ديليسبس لم يكن مهندسًا فى يوم من الأيام، بل تواجد فى مصر بصحبة والده ماتيو ديليسبس الذى كان يعمل قنصلًا لفرنسا. وقدم ماتيو ابنه لمحمد على، فاستأجره لتعليم ابنه «سعيد باشا» ركوب الخيل وممارسة الرياضة. ومن بعد ذلك صار نائبًا لقنصل فرنسا بالإسكندرية.
ويؤكدون أن الصراع الاستعمارى بين إنجلترا وفرنسا للسيطرة على مصر وطريق الهند، هو الدافع وراء تحمس العديد من أصحاب الدراسات الذين قدموا عروضًا لحفر قناة السويس. وكان منهم الألمان والنمساويون والفرنسيون. وقد رفضها محمد على خوفًا على استقلال مصر.
وعندما تولى الوالى سعيد باشا، «وليس الخديو، حيث إن أول خديو كان إسماعيل باشا»، حكم مصر، استغل ديليسبس سابق علاقته بالوالى وعاد إلى مصر للحصول على موافقته بالحفر وحق امتياز استغلال القناة «١٨٥٤». وحصل من خلاله على امتيازات مجحفة لمصر، ألغى جزءًا كبيرًا منها الخديو إسماعيل باشا فيما بعد «١٨٦٤»، والذى كان يتميز عن سعيد باشا بالحساسية الوطنية والرؤية المستنيرة.
وبعد التحايل، ثم الضغط على الخديو إسماعيل من قبل إنجلترا لشراء أسهم مصر فى قناة السويس، والتى انتهت بعزله من الحكم واستبداله بالخديو توفيق، أعدت إنجلترا خطتها لاحتلال مصر والسيطرة على قناة السويس. وفى ١٨٨٢، تم تدبير حريق الإسكندرية لتبرير إنزال القوات البريطانية، فتصدى لها الجيش المصرى بقيادة أحمد عرابى فى معركة كفرالدوار، فتراجعت إلى البحر، ولكن إنجلترا أعدت الخطة البديلة للاحتلال، فذهب أسطولها إلى قناة السويس، حيث قام ديليسبس بطمأنة أحمد عرابى، مؤكدًا أن شركة قناة السويس لن تسمح باستعمال القناة لإنزال القوات البريطانية إلى مصر، وحدث العكس. وتم إنزال جيش الاحتلال بالإسماعيلية، ودارت معركة التل الكبير التى خسرها الجيش المصرى، واستعمرت مصر سبعين عامًا.
باختصار شديد يرى المعارضون أن تخوين ديليسبس مبرر قوى لمناصرة عبدالناصر فى قراره تأميم قناة السويس وإنزال التمثال من مدخلها ورفض إعادته مرة أخرى.
المؤيدون لإعادة التمثال يرون فى ديليسبس مهندسًا عظيمًا، فكر وأصرّ على تنفيذ فكرته، وكان سببًا فى زيادة الدخل القومى لمصر حتى الآن بمليارات الدولارات التى تدخل خزائنها كرسوم لعبور القناة، وأن إنكار ذلك ليس من شيم ولا أخلاق المصريين، كما أن هناك عروضًا فرنسية تتضمن تطوير بورسعيد وبورفؤاد وإنشاء أكبر ميناء لليخوت فى البحر المتوسط بميناء بورسعيد مقابل إعادة التمثال لمكانه، ومن الحماقة رفض هذا العرض الفرنسى المغرى، وكعادتنا فى اختلاق الحلول الوسط والهرب من الحلول الشجاعة.. قامت هيئة قناة السويس بعمل قاعدة ضخمة للتمثال بمتحف القناة بمدينة الإسماعيلية، تمهيدًا لنقله للمتحف والضرب بعرض الحائط لكل العروض والإغراءات والمساعدات الفرنسية.. ويا دار ما دخلك شر.
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