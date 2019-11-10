هاني رمزي يكشف رد فعل زوجته بعد شائعة زواجه من أخرى

كشف الفنان هاني رمزي، رد فعل زوجته عندما حاولت إحدى السيدات الوقيعة بينه وبينها وإشعال نار الغيرة بينهما.



وقال خلال تصريحاته لبرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "واحدة بنت حلال قابلت زوجتي وقالت لها على فكرة فيه كلام كتير إن زوجك بيروح شقة في التجمع الخامس مع واحدة تانية".



وأضاف: "زوجتي قابلت هذا الكلام بالضحك وذلك لأنني فعلًا أذهب كل يوم لهذه الشقة رفقة زوجتي لأنه منزل الزوجية".



يذكر أن الفنان هاني رمزي يستعد لتصوير فيلمه الجديد "نيزك الدكروري" مطلع العام القادم 2020.