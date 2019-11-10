إصابة سائق و3 طالبات في اصطدام تاكسي بعمود إنارة ببني سويف

أصيب سائق وثلاث طالبات، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة تاكسي بعمود إنارة، أمام حديقة عابدين بمدينة بني سويف.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة تاكسي بعمود إنارة أمام حديقة عابدين، وعلى الفور انتقلت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الواقعة، وتبين أن المصابين جميعهم مقيمين بمركز بني مزار بمحافظة المنيا.



وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.