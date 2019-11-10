الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

أوتو

"بنتلي" تكشف مواصفات أحدث سياراتها (صور)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:43 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت شركة بنتلي البريطانية المصنعة للسيارات الفاخرة، عن طرح نسخة خاصة من طراز Continental GT Convertible، بسقف متحرك.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية لهذه النسخة التي تتمتع بسقف قابل للفتح والغلق، مع توفرها بـ45 لونا مختلفا.

وذكر الموقع الأمريكي أن الاسم التسويقي الرسمي لهذه النسخة من طراز Continental GT Convertible، هو Continental GT Convertible Tweed Roof.

وقال "موتور وان": إن السقف المتحرك لطراز Continental GT Convertible Tweed Roof، تستغرق عملية فتحه وغلقه 19 ثانية، وهو مجهز لتحمل ضغط الهواء حتى سرعة 30 ميلا في الساعة.

ويعمل طراز Continental GT Convertible Tweed Roof، بمحرك "توين تربو"، فئة V8، وينتج قوة 542 حصانا، مع عزم دوران 770 نويتن متر.

ويمنح المحرك هذا الطراز من "بنتلي" القدرة على التسارع من صفر وحتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.9 ثانية، مع توفر الطراز بمحرك أقوى من فئة W12 بسعة 6.0 لتر، وينتج قوة 626 حصانا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

الإسماعيلي يكشف تفاصيل مشاجرة مدرب الأهلي بعد لقاء الفريقين

منذ ساعتين و 23 دقيقة

برأسية رائعة.. صلاح يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في مرمى السيتي (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. خالد الجندي: لا يوجد تاريخ محدد عن ميلاد النبي محمد

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص سقطوا ببالوعة صرف صحي في المنوفية

الصور

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

الانتهاء من رصف طريق قرية بنى زيد فى أسيوط

image description

تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

image description

حملة لصيانة مطابق الصرف الصحي والكابلات الكهربائية برأس غارب

الأكثر قراءة

تفاصيل وفاة شاب شنق نفسه في فيديو بث مباشر

بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على السيتي بثلاثية ويوسع الفارق إلى 9 نقاط

مفاجأة.. خالد الجندي: لا يوجد تاريخ محدد عن ميلاد النبي محمد

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

سعد رمضان: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

الصحة

مضاعفات إصابات العمود الفقري تزيد خطر السكتة الدماغية

7 مأكولات تحميك من إصابة الاكتئاب الموسمى

حمض الهيالورونيك يرطب الشعر

دراسة: التمارين تتنبّأ بمخاطر الوفاة أفضل من معدل التدخين

الرئيس نيوز

تركيا تُرحل معتقلي داعش إلى بلدانهم في أوروبا غداً

انفوجراف| الموقف التنفيذي لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالوحدات الحكومية

ليفربول يواصل الصدارة برصيد 34 نقطة بالدوري الإنجليزي الممتاز

مزارع إسرائيلي: إعادة أراضي الغمر للأردن مثل «لكمة في الوجه»

منوعات

أنواع الرسائل النصية من المرأة للرجل الذى تحبه

شيرباكوفا تفوز بجائزة الصين للتزحلق على الجليد

نصيحة بسيطة لحماية سجاد منزلك من سيارة الأطفال

نصائح للحفاظ على طاقة الثلاجة ومنع إهدارها

كشكول

غدًا.. شريعة وقانون طنطا تنظم ندوة عن "مواجهة الشائعات"

تفتيش طارئ بالمعاهد الأزهرية لمعامل مناطق الصعيد

انطلاق فعاليات تدريب موجهي الثانوية على نظم التعلم الحديث بالإسكندرية الأزهرية

الجامعة الأمريكية تشرف على تدريب معلمى الأزهر لتطوير التعليم

إسلام سياسي

ننشر توصيات الملتقى العالمى الرابع عشر للتصوف بالمغرب

نكشف خطة الإرهابية 2020.. الجماعة تخطط لنشر الفوضى وإثارة الفتن بتجنيد شخصيات غير محسوبة عليها

التحالف الدولي ينشر توصياته في مجال مكافحة الإرهاب

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

"تعالوا نقرأ ونسمع بعض" في آفاق اشتراكية.. الأربعاء

قريبًا.. صدور "التفرد والنرجسية" عن دار العين للنشر

"اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" فى محاضرة بثقافة الإسكندرية

"ثقافة القاهرة" تحتفل بالمولد النبوى بالمتحف الإسلامى

صفحتنا ع الفيس بوك