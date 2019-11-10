زار أقاربه جميعا.. خال الرقيب عمر قطرب يتحدث عن الوداع الأخير قبل استشهاده

أكد أحمد أبوعرب، خال الشهيد "عمر شعبان قطرب"، شهيد الواجب بمدينة رفح، أن ابن شقيقته هو مثال للرجل الذي كان يسبق سنه، وكان ودود ومحب لأقاربه وعائلته، وفي زيارته الأخيرة للقرية أصر على زيارة أغلب الأقارب وكأنه يودعهم.



وأضاف، أن الشهيد منذ نعومة أظافره، تشعر أنه ابن موت مُحب للخير ويسعى فيه، وجميع أصدقائه يُشركوه في أي عمل خير يبغونه لأنه كان دائم وسباق في هذه الأعمال، مؤكدًا أن رحيله لن يعوضه أي شيء.



وكان الآلاف من أهالي قرية سندبسط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، قد شيعوا فى جنازة عسكرية مهيبة جثمان الشهيد رقيب "عمر شعبان قطرب"، شهيد الواجب بمدينة رفح، اليوم الأحد، وتقدم الجنازة محافظ الغربية واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والأهالي.



وقدم محافظ الغربية العزاء لأسرة الشهيد، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في حق الشهداء، وأنها تعمل دائمًا على رعاية أسرهم، تقديرًا لما بذلوه من تضحيات فداء للدفاع عن أرض الوطن.‎



وكان جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بالقرية ملفوفًا بعلم مصر وسط حالة من البكاء والحزن بين أقارب وأصدقاء الشهيد، وتمت صلاة الجنازة عليه بمسجد الحاجة فردوس بالقرية، قبل أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة.