الأحد 10 نوفمبر 2019 الموافق 13 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محافظات

زار أقاربه جميعا.. خال الرقيب عمر قطرب يتحدث عن الوداع الأخير قبل استشهاده

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:40 م
جريدة الدستور
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
طباعة
أكد أحمد أبوعرب، خال الشهيد "عمر شعبان قطرب"، شهيد الواجب بمدينة رفح، أن ابن شقيقته هو مثال للرجل الذي كان يسبق سنه، وكان ودود ومحب لأقاربه وعائلته، وفي زيارته الأخيرة للقرية أصر على زيارة أغلب الأقارب وكأنه يودعهم.

وأضاف، أن الشهيد منذ نعومة أظافره، تشعر أنه ابن موت مُحب للخير ويسعى فيه، وجميع أصدقائه يُشركوه في أي عمل خير يبغونه لأنه كان دائم وسباق في هذه الأعمال، مؤكدًا أن رحيله لن يعوضه أي شيء.

وكان الآلاف من أهالي قرية سندبسط التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، قد شيعوا فى جنازة عسكرية مهيبة جثمان الشهيد رقيب "عمر شعبان قطرب"، شهيد الواجب بمدينة رفح، اليوم الأحد، وتقدم الجنازة محافظ الغربية واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والأهالي.

وقدم محافظ الغربية العزاء لأسرة الشهيد، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون في حق الشهداء، وأنها تعمل دائمًا على رعاية أسرهم، تقديرًا لما بذلوه من تضحيات فداء للدفاع عن أرض الوطن.‎

وكان جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بالقرية ملفوفًا بعلم مصر وسط حالة من البكاء والحزن بين أقارب وأصدقاء الشهيد، وتمت صلاة الجنازة عليه بمسجد الحاجة فردوس بالقرية، قبل أن يتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة خلاف محمد رمضان مع نقيب الممثلين

منذ ساعة و 12 دقيقة

هاني رمزي يكشف رد فعل زوجته بعد شائعة زواجه من أخرى

منذ يوم

بعد زيادة وزنه 50 كيلو في السجن.. أحمد موسى: حازم أبو إسماعيل "بيتعلف"

منذ حوالي 11 ساعة

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

الصور

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

الانتهاء من رصف طريق قرية بنى زيد فى أسيوط

image description

تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

image description

حملة لصيانة مطابق الصرف الصحي والكابلات الكهربائية برأس غارب

الأكثر قراءة

تفاصيل وفاة شاب شنق نفسه في فيديو بث مباشر

بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على السيتي بثلاثية ويوسع الفارق إلى 9 نقاط

مفاجأة.. خالد الجندي: لا يوجد تاريخ محدد عن ميلاد النبي محمد

تجهيزات حفل زفاف ابنة سميح ساويرس فى الجونة (صور)

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

سعد رمضان: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

الصحة

مضاعفات إصابات العمود الفقري تزيد خطر السكتة الدماغية

7 مأكولات تحميك من إصابة الاكتئاب الموسمى

حمض الهيالورونيك يرطب الشعر

دراسة: التمارين تتنبّأ بمخاطر الوفاة أفضل من معدل التدخين

الرئيس نيوز

تركيا تُرحل معتقلي داعش إلى بلدانهم في أوروبا غداً

انفوجراف| الموقف التنفيذي لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالوحدات الحكومية

ليفربول يواصل الصدارة برصيد 34 نقطة بالدوري الإنجليزي الممتاز

مزارع إسرائيلي: إعادة أراضي الغمر للأردن مثل «لكمة في الوجه»

منوعات

أنواع الرسائل النصية من المرأة للرجل الذى تحبه

شيرباكوفا تفوز بجائزة الصين للتزحلق على الجليد

نصيحة بسيطة لحماية سجاد منزلك من سيارة الأطفال

نصائح للحفاظ على طاقة الثلاجة ومنع إهدارها

كشكول

غدًا.. شريعة وقانون طنطا تنظم ندوة عن "مواجهة الشائعات"

تفتيش طارئ بالمعاهد الأزهرية لمعامل مناطق الصعيد

انطلاق فعاليات تدريب موجهي الثانوية على نظم التعلم الحديث بالإسكندرية الأزهرية

الجامعة الأمريكية تشرف على تدريب معلمى الأزهر لتطوير التعليم

إسلام سياسي

ننشر توصيات الملتقى العالمى الرابع عشر للتصوف بالمغرب

نكشف خطة الإرهابية 2020.. الجماعة تخطط لنشر الفوضى وإثارة الفتن بتجنيد شخصيات غير محسوبة عليها

التحالف الدولي ينشر توصياته في مجال مكافحة الإرهاب

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

"تعالوا نقرأ ونسمع بعض" في آفاق اشتراكية.. الأربعاء

قريبًا.. صدور "التفرد والنرجسية" عن دار العين للنشر

"اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون" فى محاضرة بثقافة الإسكندرية

"ثقافة القاهرة" تحتفل بالمولد النبوى بالمتحف الإسلامى

صفحتنا ع الفيس بوك