المرصد السوري: تحالف داعش مع الفصائل الموالية لتركيا

عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، تقرير للمرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، رصد وجود عناصر من تنظيم (داعش) بصفوف الفصائل السورية المسلحة التي تقاتل إلى جانب القوات التركية شمالى سوريا.

وقال المرصد إنه حصل على معلومات تفيد بأن عددا من العناصر التي تقاتل بصفوف الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا، كانوا سابقا ضمن صفوف تنظيم داعش، مضيفا: «وثقنا 8 حالات – على الأقل – بعضهم عناصر كانوا في صفوف تنظيم داعش وانضموا إلى (فرقة الحمزات) و(أحرار الشرقية) التابعتين للجيش السورى الحر ويقاتلون الآن تحت راية تركيا والقوات الموالية لها.

وأوضح المرصد، أن المقاتلين عمدوا إلى تغيير أسمائهم وانتقلوا إلى القتال في صفوف الفصائل، ومن بين هؤلاء الملقب بـ"أبى أسامة الشامي"، مشيرا إلى أن الشخص المذكور انضم إلى جبهة النصرة في عام 2012 ثم بايع تنظيم داعش بعدها بعامين وقاتل في صفوفه قبل أن ينتهى به الأمر في صفوف الفصائل المدعومة تركيا.

كانت تركيا قد هاجمت في 9 أكتوبر الماضى مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، ما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين.



