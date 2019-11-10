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فن

القبض على فنان سوري بدعوى خطف إنجي خوري

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:23 م
إنجي خوري
إنجي خوري
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن دورية لقوى الأمن الداخلي، أوقفت الفنان آدم، بعد دعوى رفعتها إنجي خوري بتهمة الخطف والضرب.

وذكرت المصادر، أن الفنانة السورية، لم تتنازل عن دعواها ضده، على عكس ما أشيع، وبخلاف ما فعلته الفنانة اللبنانية قمر.

وجاء هذا التطور بعد أيام من مغادرة خوري إلى الإمارات، عقب صدور قرار بترحيلها من لبنان، إثر الحرب المشتعلة بينها وبين قمر.

غير أن آدم، نفى في السابق اتهام خوري له باختطافها، وقال: إنها هي من أتت إليه ولم يجبرها على الأمر، مشيرا إلى اعترافها بأنه لم يخطفها ولم يصطحبها عنوة إلى أي مكان.

وكانت خوري اتهمت في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في أواخر أكتوبر الماضي، الفنان اللبناني بخطفها ونقلها إلى منطقة "صبرا"، حيث احتجزها وفق ما قالت، لمدة يومين اعتدى خلالهما عليها بالضرب.

وكان ذلك على خلفية أزمتها مع الفنانة قمر طليقة آدم، إذ ذكرت أنه استدرجها إلى منطقة "صبرا"، واستعان بثلاثة شبان في تقييدها وضربها لمدة يومين متتاليين، بسبب تطاولها على زوجته السابقة.
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