"تدريب سقارة": الدورات تشمل المعالم الأثرية للتعريف بقيمة الحضارة

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن خطة تدريب العاملين بالمحليات، تواصل أعمالها، بهدف تحسين مستوى أداء العاملين بالمحليات، وتطوير الأداء.



وأضاف، المهندس صلاح شحاتة، مساعد وزير التنمية المحلية للبنية التحتية، مسئول مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، أن المركز يستقبل بشكل أسبوعي دفعات جديدة من العاملين بالمحليات، ويتم تقديم دورات تدريبية بالتنسيق مع أحدث خبراء وأساتذة الإدارة المحلية.



وأشار في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن مركز تدريب التنمية المحلية سقارة، يقوم بتنظيم زيارة للمتدربين للتعريف بقيمة الحضارة المصرية، لافتا إلى أن الزيارة تكون للمعالم الأثرية الموجودة في سقارة، وتستهدف العمل على تعريف المتدربين بقيمة الآثار المصرية.



وأكد أن المركز يقوم بتنظيم حفلات تخرج للدفعات الجديدة في نهاية كل أٍبوع، بعد اكتمال الدورة التدريبية.