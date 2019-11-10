عامر التوني ينشد "فرح الزمان " في ذكري مولد النبي

ألقى الشيخ عامر التوني المنشد الديني، أنشودة "فرح الزمان"، بمناسبة احتفالات بذكري المولد النبوي الشريف.



وأكد "التوني"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر "، أن الاحتفال بذكري المولد النبي له طابع خاص، مؤكدًا أنه يكون سعيدًا للغاية عند إلقاء الأناشيد وآيات الذكر بمناسبة المولد النبوي.



وقال إن المولد النبي الشريف ذكرى عظيمة، وفي مصر لها طابع خاص، مردفًا:"تربينا علي تخليد الذكري من خلال احتفالات تجوب القري والمدن في الصعيد.



ولفت إلى أن بعض الطرق تقوم بعمل ليالي ذكر في بعض الساحات الكبري في المحافظات، وخلال الاحتفالية تردد فيها الذكر والأناشيد احتفالًا بذكري رسول الله.